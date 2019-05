Meeste voorkeurstemmen voor Zuhal Demir (N-VA): “Ben er niet goed van”

Dat Zuhal Demir een stemmenkanon is, heeft ze vandaag nog maar eens bewezen. Ze haalde de meeste voorkeurstemmen. “Ik ben er even niet goed van, ik vind dit heel hartverwarmend.”

Demir haalt meer dan 46.000 voorkeurstemmen. “Aan alle partijen die zeggen dat ik altijd polariseer: stop ermee. Want ik polariseer niet, ik benoem de problemen en wil daar oplossingen voor.”

Ondanks de mooie score voor de Genkse, was er geen sprake van een echte feeststemming bij N-VA. Ze blijven de grootste partij van Vlaanderen, maar verliezen fors ten voordele van Vlaams Belang. “Dit zijn geen fijne cijfers voor ons, maar zeker ook niet voor de traditionele partijen. Ik zie hierin een veroordeling van de Limburger die heel duidelijk zegt: ‘de samenwerking tussen traditionele partijen en de radicale religieuzen in bepaalde mijngemeenten aanvaarden wij niet meer’. Als Limburgse samenleving betalen we daar nu de prijs voor. Dit was een duidelijk signaal van de kiezer.”

