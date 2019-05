Wouter Beke (CD&V): “Uitslag noopt tot bescheidenheid”

“Deze uitslag noopt ons tot bescheidenheid”. Zo reageert CD&V-voorzitter Wouter Beke op de uitslag van de verkiezingen. CD&V verliest fors en moet haar positie als tweede partij van Vlaanderen afstaan aan Vlaams Belang. “We zullen bescheiden zijn, maar zullen ook verantwoordelijk zijn de komende dagen als we gevraagd worden”.

Beke gaf in de toespraak voor zijn militanten toe teleurgesteld te zijn, maar wil niettemin nog afwachten. Een op drie stembureaus is nog niet geteld, aldus de christendemocratische voorzitter.

Ook boegbeeld Hilde Crevits gaf een korte reactie. “Laat het hoofd niet hangen”, sprak ze de militanten moed in. “De kiezer heeft altijd gelijk. We moeten één iets bewaren: de stijl waarmee we de afgelopen weken campagne hebben gevoerd.”

Limburgse CD&V-achterban luistert naar speech van voorzitter Wouter Beke in Kaai 16 in Hasselt.

