Bart De Wever: “We hebben de verkiezingen verloren, dat is klaar en duidelijk”

“Als grootste partij zullen wij initiatief nemen om alle Vlaamse partijen uit te nodigen, want Vlaanderen heeft een krachtige regering nodig.” Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever zondagavond in zijn speech. “Voor het federale niveau wachten wij het initiatief van de koning af. Maar laat me één ding klaar en duidelijk zeggen: er kan geen regering worden gevormd zonder meerderheid in Vlaanderen. Dat zullen wij nooit toestaan.”

“Ik heb slecht nieuws en goed nieuws”, sprak De Wever zondag tegenover de militanten. “Het slechte nieuws is dat we deze verkiezing hebben verloren, dat is helaas klaar en duidelijk. Het goede nieuws is dat wij met kop en schouders de grootste partij van Vlaanderen blijven.”

De Wever bracht daarna hulde aan Vlaams Belang, dat zondag uit zijn as herrees. “Er zijn vandaag veel verliezers, dus is er ook een grote winnaar. Ik wil Vlaams Belang feliciteren met deze verkiezingsoverwinning, want de Vlaamse kiezer heeft gesproken en in een democratie heeft de kiezer altijd gelijk.”

“Maar de kiezer heeft de kaarten ook heel moeilijk gelegd”, vervolgde de voorzitter. “Vlaanderen kiest centrumrechts en rechts. En Vlaams-nationaal, meer dan ooit tevoren. Franstalig België kiest daarentegen zeer links. Nooit lagen die realiteiten verder uit elkaar.”

