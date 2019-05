Opkomst Europese verkiezingen hoogste in twintig jaar

Het lijkt erop dat de opkomst voor de Europese verkiezingen de hoogste in twintig jaar zal worden. Dat heeft de woordvoerder van het Europees Parlement zondagavond verklaard op basis van ramingen.

Het Europees Parlement raamt dat 51 procent van de kiezers in 27 lidstaten van de Europese Unie deelnam aan de stembusgang. Het Verenigd Koninkrijk is in die raming nog niet opgenomen. Afhankelijk van de Britse cijfers zou de opkomst voor de hele EU uiteindelijk 49 tot 52 procent bedragen.

Indien de ramingen worden bevestigd, zou het de eerste keer sinds 1994 zijn dat meer dan de helft van de Europese kiesgerechtigden ook effectief een stem uitbracht. Vijfentwintig jaar geleden, toen de EU nog maar 12 lidstaten telde, ging 56,67 procent van de kiezers naar het stemlokaal.

Sinds de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement in 1999 is de opkomst systematisch in dalende lijn gegaan, van 61,99 procent in 1979 tot 42,61 procent in 2014. Het zou dus de eerste keer ooit zijn dat de opkomst voor de Europese stembusgang een opwaartse trend vertoont.