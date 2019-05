Rune Coussée bezorgt TTC Tamara topseizoen

Hoeselt - Tafeltennisclub Tamara uit Hoeselt zet sedert jaar en dag stevig in op de jeugd. Er lopen heel wat talenten rond in deze club maar Rune Coussée is het uithangbord van de keuze voor de jeugd.

Rune verzamelde dit jaar 3 provinciale titels, werd Vlaams kampioen en onlangs werd hij zelfs Belgisch kampioen bij de heren E. Hij won de Top 8 en het regelmatigheidscriterium in derde provinciale. Onlangs werd hij verkozen tot meest beloftevolle jongere van de provincie Limburg.

Zoveel uitschieters in één seizoen is uitzonderlijk maar ook de grote overgave waarmee Rune traint en luistert naar coaches zijn de grote sterktes van deze jongeman uit Schalkhoven. Rune kan zich uitzonderlijk goed focussen en houdt de voeten op de grond. Zijn topseizoen werd beloond met een stevige klassementsstijging van E0 naar C2 (liefst 7 sprongen). Volgend jaar zal Rune op hoger niveau aan de slag gaan en bij de club zijn ze er zeker van dat hij ook daar zijn mannetje zal staan.

Proficiat Rune, hopelijk kan je binnen afzienbare termijn aan de slag in landelijke en nationale afdeling.