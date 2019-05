Burgemeester Dirk De Vis (CD&V) wil Beke weg: “En schaf cordon af”

Burgemeester Dirk De Vis (CD&V) van de Limburgse gemeente Ham zegt dat het tijd wordt dat zijn voorzitter Wouter Beke opstapt. “En het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang moet worden opgeheven.”

“Wouter Beke is een goede schipper, maar een slechte stuurman”, zegt de Hamse burgemeester. “Hij heeft de wind niet goed aangevoeld en zo is het schip uit koers geraakt. De laatste verkiezingen heeft CD&V telkens een beetje minder stemmen gehaald. Er schiet niet veel meer van over.”

“Er moet duidelijker gesproken worden door de partij over onderwerpen die belangrijk zijn voor de mensen zoals ecologie en migratie. We moeten de mensen durven vertellen dat we wel nog comfortabel zullen kunnen leven, maar dat de luxe van nu straks niet meer kan. We hebben ook veel te lang gewacht om duidelijk te zijn in onze standpunten over migratie. We moeten tegen de mensen durven zeggen dat migratie altijd nodig is voor onze economie. En je moet het hele jaar duidelijk zijn. Niet alleen tijdens de campagne. De mening van de mensen is dan allang gevormd.”

Vlaams Belang is de grootste partij geworden in Ham met 26,6 procent van de stemmen. CD&V, de partij van burgemeester De Vis, moet het doen met 14,6 procent. “Ik schrik daar niet van. Ham is geen uitzondering op de rest van Vlaanderen. De mensen zijn bang gemaakt voor migratie. Er is een beest geschapen. We zouden nochtans beter bang zijn voor de ecologische ramp die op ons af komt. Niemand heeft bij deze verkiezingen aan zijn kinderen gedacht. We hebben vooral aan ons zelf gedacht.”

“Voor mij is dit ook geen zwarte zondag. Dit is gewoon een verkiezingszondag. We moeten daarom luisteren naar de mensen en niet doen alsof we slimmer zijn dan het grote publiek. De winnaars moeten mee in de regering. Ze moeten verantwoordelijkheid nemen. Dat is democratie. Het cordon sanitaire moet weg want het is schijnheilig. Het Vlaams Belang heeft immers hetzelfde gedachtengoed als de N-VA en daar regeren we wél mee.”