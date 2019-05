Tom Van Grieken: “We willen onze verantwoordelijkheid opnemen”

Vlaams Belang “wil verantwoordelijkheid opnemen”. Dat heeft partijvoorzitter Tom Van Grieken zondag verklaard in zijn overwinningsspeech. Hij steekt daarbij expliciet de hand uit om mee te besturen. Opvallend: Van Grieken riep zijn leden op geen leedvermaak te tonen over het verlies van andere partijen.

Vlaams Belang stevent af op een historische verkiezingsoverwinning. In zijn toespraak heeft voorzitter Van Grieken uitgehaald naar de “politieke elite” van het land. Die elite was volgens hem enkel bezig met de postjes. “Hoe arrogant kan je zijn? Deze verkiezingen gingen maar over één ding: over onze mensen”.

Toch riep Van Grieken zijn militanten op “geen leedvermaak” te hebben met het verlies van andere partijen. “Wij gaan niet doen wat anderen met ons deden toen wij verloren. Wij gaan groots zijn in onze overwinning”, klonk het.

Van Grieken eist klaar en duidelijk een plaats op aan de onderhandelingstafel. “In een democratie telt elke stem. Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen”. De Vlaams Belang-voorzitter wil meteen de koe bij de horens nemen en plant maandag een persconferentie om 11 uur. Daar wil hij “een aantal breekpunten” op tafel leggen.

Van Grieken hoopt dat deze verkiezingsdag een “zondag van hoop” wordt, waarmee “er niet langer sprake is van twee soorten kiezers: de kiezers naar wie wordt geluisterd en de kiezers naar wie niet wordt geluisterd”.

