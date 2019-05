Provinciaal CD&V-voorzitter Steven Matheï: “Geen enkele reden om aan voorzitter Beke te twijfelen”

De Limburgse sympathisanten van CD&V zijn samengekomen in Kaai 16 in Hasselt om de uitslagen van de verkiezingen te bekijken.

“De peilingen gaven het al aan en daarom was het voor ons belangrijk om onze positie te handhaven. Maar deze winst voor Vlaams Belang hadden we niet verwacht. Op dit moment gaan we achteruit, maar het is nog te vroeg om hierover grote uitspraken te doen”, zegt de Limburgse CD&V-voorzitter Steven Matheï.

Zal het – voorlopige - verlies de voorzitter aangewreven worden? “Nee, ik zie geen enkele reden om Wouter Beke in twijfel te trekken. Wij zijn een partij die wil verbinden. Ik denk dat Wouter die boodschap altijd heeft uitgedragen.”