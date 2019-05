BIF Beringen ontvangt burgemeester en deken op Iftar

Beringen-Mijn

Beringen - BIF Beringen hield vrijdagavond een heel verzorgde Iftarmaaltijd.

In hun lokalen aan de moskee in de Leysestraat had vrijdagavond dezeIftar plaats. Tip top verzorgd en organisatorisch zeer mooi in elkaar gestoken. Burgemeester Thomas Vints en deken Meysen spraken ook bemoedigende woorden tegen de moslims. En de deken kon namens de Belgische bisschoppen gelukwensen aan deze federatie over maken. Na het eten gingen heel wat moslims naar hun moskee erboven voor hun gebruikelijke gebeden.