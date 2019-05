Eerste verkiezingsresultaten van Wallonië: PS blijft de grootste

Volgens de eerste voorlopige resultaten blijft de PS de grootste partij in Wallonië, voor de MR van premier Michel.

Vanuit Wallonië sijpelen maar met mondjesmaat de eerste resultaten binnen. Dat komt omdat er nog volop geteld word

De allereerste officiële resultaten uit Wallonië geven een vertekend beeld. Die suggereren een verdubbeling van Ecolo, tot meer dan 30 procent. Maar het gaat om de stemmen van Belgen uit het buitenland, en die wijken traditioneel zo sterk af, dat ze geen algemene tendens kunnen aangeven.

In een handvol gemeenten en steden zijn al gedeeltelijke uitslagen binnen. Zo staan de linkse partijen in Rochefort op winst, ten koste van MR en CDH. PS wordt er daardoor de grootste partij.

Brussel

Uit de eerste resultaten in Brussel blijkt dat de ecologisten de grote winnaar zijn in de hoofdstad. Zowel Ecolo als Groen gaan erop vooruit. Dat lijkt voor een groot deel ten koste van PS en SP.A te gaan. Ook de christendemocraten, CDH en CD&V staan op verlies. De grote winst die Vlaams Belang haalt in Vlaanderen zet zich niet door in Brussel.