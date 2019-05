Maggie en Hilde donderen van hun troon

De ene was al jaren de koningin van Open VLD. De andere was in de campagne het enige boegbeeld van CD&V. Aan hun voornaam had iedereen genoeg. Maar uitgerekend Maggie en Hilde tekenden voor het meest ontgoochelende resultaat van hun partij. In West-Vlaanderen pakt Crevits met haar lijst in plaats van een bonus een verlies van meer dan 7 procent. De Block dondert in Vlaams-Brabant van 25 naar 14 procent.