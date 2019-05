vtbKultuur Maaseik bezoekt het Kasteel Borgharen

Maaseik - vtbKultuur Maaseik bracht een bezoek aan het meest inspirerende renovatieproject in (Nederlands) Limburg.

Als je van Smeermaas langs de Maas naar Maastricht rijdt zie je aan de overkant kasteel Borgharen liggen. Dit kasteel was in de voorbije decennia erg in verval geraakt, de tuin werd een wildernis, de grachtmuren stortten gedeeltelijk in en de inboedel werd grotendeels verkocht. In 2014 werd het kasteel voor één euro verkocht aan een geboren en getogen Borgharenaar. Met een groep vrijwilligers en ondersteuning wordt er naarstig gewerkt om het kasteel zijn vroegere glorie terug te geven. In 2018 werd kasteel Borgharen uitgeroepen tot 'meest inspirerende renovatieproject van Limburg'. Peter Geuijen, voorzitter van de Stichting Behoud Kasteel Borgharen gaf een zeer inspirerende rondleiding en toonde hoe het kasteel van de ondergang gered wordt.

"Na het bezoek verplaatsten we ons naar Kasteelhoeve Hartelstein in de Maasvallei waar de woon-werkgemeenschap Emmaus gevestigd is", klinkt het bij de groep bezoekers. "Zij informeerden ons over het pas ontdekte 18de eeuwse paardenkerkhof en schonken heerlijke koffie met een stuk Limburgse vlaai."