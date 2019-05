Sloveen Tim Gajser wint GP van Frankrijk, Jago Geerts tweede in MX2

De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft na de eerste reeks ook de tweede reeks gewonnen op de Grote Prijs van Frankrijk in de MXGP, de zevende van achttien WK-manches. In de MX2 greep Jago Geerts net naast zijn eerste GP-overwinning.

Door de winst in Saint-Jean d’Angely doet Tim Gajser ook in het WK-klassement een goede zaak, op nog maar 10 punten van de Italiaan Antonio Cairoli (KTM). De Siciliaan werd 7e. Clément Desalle (Kawasaki) eindigde uiteindelijk 4e op de GP, Julien Lieber (Kawasaki) 6e, Jeremy Van Horebeek (Honda) 11e en Kevin Strijbos (Yamaha) 14e.

In het WK-klassement staat Cairoli nog steeds aan de leiding met 311 punten, kort gevolgd door Gajser die 301 punten telt. Clément Desalle staat op de 4e plaats met 208 punten, Jeremy Van Horebeek is 8ste (156 ptn), Julien Lieber 10de (141 ptn) en Kevin Strijbos 23ste (29 ptn).

In de MX2 kwam Jago Geerts (Yamaha) dicht bij de winst. Hij won de eerste reeks voor de Spanjaard Jorge Prado (KTM) en werd tweede na diezelfde Prado in de tweede reeks. De tweede reeks telt echter het zwaarst door en dus was de overwinning voor regerend wereldkampioen Prado. De winst in de eerste reeks was de eerste zege in de MX2 voor de 19-jarige Belg, die er aan zijn tweede seizoen bezig is.

Prado behoudt ook zijn leidersplaats in het WK-klassement met 297 punten, gevolgd door de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) met 283 punten en Jago Geerts met 217 punten.

De volgende Grote Prijs vindt plaats op 9 juni in Rusland.(belga)