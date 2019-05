Kiwanis huldigt zijn stichter Rik Gielen

Tongeren - Onlangs kon Kiwanis Tongeren Ambiorix zijn stichter en bezieler gedurende 47 jaar letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten. Rik Gielen stichtte niet alleen deze afdeling, hij groeide ondertussen ook uit tot monument en boegbeeld van deze club.

Tijdens een feestelijke avond brachten enkele vrienden van het eerste uur, die Rik Gielen al kenden vanuit zijn prille periode als Kiwaniër, niet alleen hulde aan hun vriend voor het leven, ze visten ook enkele typische anecdotes op uit de periode waarin Rik zijn eerste stappen zette binnen Kiwanis. Nadien was het de beurt aan een afgevaardigde van de echtgenotes van de clubleden om op hartverwarmende manier te schetsen op welke manier Rik Gielen ook voor hen van onschatbare waarde was en is. Nadien legden enkele clubleden in een speciaal daarvoor geschreven lied uit dat normen en waarden Rik aangeboren zijn. Verder werd in dit lied benadrukt dat Rik met zijn Engelse flair een prettige kerel blijft en dat het een festijn is om zijn vriend te mogen zijn. Een emotioneel bewogen Rik Gielen bedankte voor deze hulde en relativeerde in zijn eigen stijl de lovende woorden aan zijn adres.