Euromillions Basket League: Oostende treft Limburg in halve finales, ook Brussels stoot door

Oostende en Limburg United treffen mekaar in de halve finales van de play-offs in de Euromillions Basket League. Oostende rekende in de tweede partij van de kwartfinales af met Aalstar (74-91), terwijl Limburg het haalde met 103-101 van Charleroi. Ook Brussels, dat zich met 73-75 de betere toonde van Bergen-Henegouwen, stoot door.

Wen Mukubu was voor Limburg, in een erg gelijkopgaande partij die uitdraaide op een verlenging, de uitblinker met 32 punten. Voor Charleroi volstonden de 29 punten van Anthony Beane en Matt Mobley niet. De Limburgers openden de kwartfinales eerder met 84-86 winst tegen Charleroi.

Oostende kende opnieuw, na een ruime 114-64 zege eerder, weinig problemen met Aalstar. Het kon rekenen op een sterk collectief, met T.J. Williams (13 ptn) als voornaamste afwerker. De vijftien punten van Quincy Diggs volstonden niet voor Aalstar.

Brussels haalde het in de eerste wedstrijd met 75-61 van Bergen, en toonde zich ook zondag de beste. Caleb Walker maakte voor de hoofdstedelingen het verschil met 23 punten.

Oostende en Limburg treffen mekaar vanaf 30 mei in de halve finales. Brussels neemt het in de andere halve eindstrijd op tegen Antwerp of Mechelen. (belga)