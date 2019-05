Hilde Vautmans: “N-VA heeft meegeholpen aan het succes van Vlaams Belang”

Hilde Vautmans, de nummer twee op de Europese lijst van Open Vld, is niet blij met de geprojecteerde winst van het Vlaams Belang op basis van de eerste uitslagen. Volgens de politica heeft de N-VA meegeholpen aan het succes van het Vlaams Belang door uit de regering te stappen omwille van het Marrakesh-pact.

“Als je de regering laat vallen of zelf uit een regering stapt op een thema, dan wordt dat het thema van de verkiezingen. Dat hebben we op het terrein wel gevoeld. Natuurlijk heeft de N-VA de regering verlaten op een niet economisch thema maar op het migratiepact. En dan speel je natuurlijk op het voetbalveld van een andere partij die dat als inzet maakt. Ik vrees dat zich dat zal vertalen. Ik hoop dat het nog wat gaat keren maar de tendensen zijn wel duidelijk.”

Het is echter nog niet duidelijk of de goede uitslag van het Vlaams Belang ook gevolgen zal hebben op het Europese niveau. De eerste exit-polls wijzen op winst voor de pro-Europese fracties in het Europese Parlement. “Bij Europa voelen we goed dat de pro-Europese partijen in de lift zitten maar die extreme anti-partijen ook.”

Vautmans hoopt dat Europa zich gaat hervormen en slanker en efficiënter wordt. “Op die manier kunnen we dat extreem-populisme wel de baas. Maar dan moet je natuurlijk wel in eigen boezem kijken en het instituut hervormen zodat je sneller op de bal kan spelen. We hebben beslist dat die Europese grens en kustwacht tegen 2027 er komen. Dat is veel te lang, maak daar 2021 van. Ik denk dat we moeten gaan naar een efficiënter Europa.”

De eerste uitslagen van de Europese verkiezingen worden pas vanaf 23 uur verwacht.