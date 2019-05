Neos Beringen nog eens op stap

Beringen - Neos Beringen nam met negen leden deel aan de provinciale wandeldag in Tongeren.

Dit jaar was Neos Tongeren de organisator die drie wandelingen had uitgestippeld waaruit de deelnemers konden kiezen. Een begeleide stadswandeling van 4 km, een 7 km natuurwandeling in en om het natuurgebied Kevie en uiteindelijk een echte stapperswandeling van 12 km, een stukje route naar Compostella. Uiteraard kon ook een fietstocht voor de gegadigden niet ontbreken.

Achteraf was er een gezellige maaltijd voor de 240 deelnemers in vrijetijdscomplex Activ.