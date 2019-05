Onze voormalige politiek journalist Eric Donckier mag dan wel op pensioen zijn, de politiek laat hem niet los. Nu de resultaten binnenstromen, maakt hij een eerste analyse.

“Deze uitslag ligt volledig in de lijn van mijn verwachtingen, al zijn de verschillen groter dan ik had verwacht. Dit is het resultaat van vijf jaar ruziemaken, van toch niet te leveren wat men beloofd had. Dat wordt nu gerecupereerd door het Vlaams Belang”, aldus Donckier.

Volg al het verkiezingsnieuws hier op de voet.