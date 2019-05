Femma Opglabbeek op tweedaagse naar Straatsburg

Opglabbeek

Opglabbeek - "Omdat ons tweedaagse uitstapje stilaan een traditie aan het worden is, kozen we dit jaar om met de bus naar Straatsburg te gaan", zeggen ze bij Femma Opglabbeek.

"7 uur is vroeg, maar dat hadden we er met 34 vrouwen voor over om onze jaarlijkse uitstap te maken", klinkt het bij Femma. "Na een reis van 6 uur, met onderweg behoorlijk wat verkeershinder, bereikten we Straatsburg. Door een betoging van de gele hesjes misten we bijna letterlijk onze boot, maar dankzij Shirley, onze piepjonge vrouwelijke buschauffeur, geraakten we er net op tijd!"

Na de boottocht stond er normaal gezien een bezoek aan het Europees parlement op het programma, maar door de demonstraties van de 'gele hesjes' waren de deuren daar gesloten. "Jammer, maar we hadden nog meer pijlen op onze boog. Straatsburg is een prachtige stad, met enorm veel winkels, een waar plezier voor elke vrouw. 's Avonds hebben we allemaal tesamen lekker gegeten in een typisch Straatsburgs restaurant", vervolgt een Femma-lid.

"Na een goede nachtrust en een stevig ontbijt, gingen we te voet naar de kathedraal, waar een gids ons de mooiste delen van de stad liet zien en ons wat grappige anekdotes vertelde. Het weer was niet top, maar het gezelschap was super! Na een goed laat middagmaal vertrokken we weer richting België. Rond 22 u waren we terug thuis, moe maar tevreden. Iedereen was het eens: Straatsburg is een prachtige stad, zeker een citytrip waard, jammer dat het zo een lange reistijd is."