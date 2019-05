Kartoenistenvereniging Kever stelt tentoon in galerij Casino

Beringen-Mijn

Beringen - De Kartoenistenvereniging KEVER organiseert momenteel een tentoonstelling in de galerij van het Casino. Ter gelegenheid van de Baloise Belgium Tour laten de leden van KEVER hun talenten zien met als thema 'de koers'. 18 cartoonisten tonen 20 wielertoons (een samentrekking van wielrennen en cartoons) die verbonden zijn met amusante en soms intrieste koerssituaties.



Deze vrolijke tentoonstelling toont de kijk van de cartoonisten op de gebeurtenissen in en rondom het wielerpeloton. Bob Vincke, vaste cartoonist van paalonline, stelt eveneens zijn werken tentoon. In de galerij zijn ook meerdere, zeer mooie, koersverwante beelden opgesteld van beeldhouwer Jan De Groef. Het geheel vormt een interessante tentoonstelling waarbij je ook nog met de cartoonisten kan praten. In samenwerking met de stad Beringen werd ook een boekje uitgegeven waarin de cartoons worden afgebeeld. Je kan dit boekje kopen aan 20 euro tijdens de tentoonstelling of aan de balie van de cultuurdienst in het Casino.

De tentoonstelling is alle dagen te bezoeken vanaf 26 mei tot 16 juni tussen 14 en 17 uur, behalve op zaterdag 30 mei en 10 juni. De toegang is gratis.