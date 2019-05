Zeldzame witte panda gespot in Chinees natuurreservaat

Een panda die helemaal wit is, zonder de kenmerkende zwarte vlekken zoals zijn soortgenoten. Het is zeldzaam, maar natuurbeschermers hebben er in China wel eentje gespot in een natuurreservaat. Omdat het diertje ook rode oogjes heeft, vermoeden de wetenschappers dat het om een albino gaat.

Een infraroodcamera maakte de beelden van de geheel witte panda al op 20 april in het Wolong National Natuurreservaat in Sichuan, een provincie in het zuidwesten van China. Maar het reservaat maakte pas zaterdag het nieuws bekend. “Afgaand op de beelden is het een albino panda van een à twee jaar oud”, zegt Li Sheng aan Chinese media, een onderzoeker van de Universiteit van Peking en specialist in beren, die de beelden bestudeerd heeft.

De zeldzame witte panda behoort tot de wilde reuzenpanda’s die er leven. “De panda zag er sterk uit en zijn stappen waren stevig. Dat toont aan de genetische mutatie zijn leven niet echt belemmerd”, aldus Li. Wat het geslacht van het dier is, konden ze niet afleiden uit de beschikbare gegevens.

De reuzenpanda zoals we ze normaal kennen. Foto: AFP

Bij albinisme ontbreekt geheel of gedeeltelijk het pigment melanine in het haar of de huid. Kenmerken zijn een deels of geheel witte huid en rode ogen. Het gaat om een recessief gen. Enkel wanneer beide panda-ouders het gen dragen, kan de baby albinokenmerken vertonen.

Eerder waren er ook al enkele zeldzame bruine reuzenpanda’s gevonden in de bergen van Qinling in China. Ook daar was volgens sommige onderzoekers spraken van genmutatie.