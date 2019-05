Belgen in het buitenland kiezen Groen

Landgenoten in het buitenland stemmen duidelijk groener, zo blijkt uit de volledige officiële resultaten. Vlaams Belang wint ook, maar minder fors. N-VA verliest, maar eveneens minder fors.

In het speciaal kanton Buza Antwerpen - de stemmen van alle Antwerpenaren in het buitenland - blijft N-VA de grootste partij (25,77 pct) maar verliest het 2,32 procentpunt. Tweede partij is Groen (22,23 pct), met een winst van 5,71 procentpunt. Verlies is er ook voor Open Vld (22,01 procent, -1,30), CD&V (7,99 pct, -3,27) en sp.a (7,66, -2,47). Winst is er voor Vlaams Belang (7,85 pct, + 2,65).

Een zelfde beeld in het speciaal kanton Buza Oost-Vlaanderen. Groen is er zelfs de grootste (26,23 pct, +7,86). Open Vld (25,38 pct, -0,10), N-VA (19,30 pct, - 2,02), CD&V (7,79 pct, -6,42) en sp.a (6,93 pct, -3,29) verliezen. Vlaams Belang wint 1,65 procentpunt tot 6,93 procent.

In het speciaal kanton Buza West-Vlaanderen - alle West-Vlamingen in het buitenland dus - wint Groen 8,99 procentpunt tot 28,38 procent. Vlaams Belang wint 1,31 procentpunt tot 6,91 procent. Verlies is er voor Open Vld (20,07 pct, - 1,48), N-VA (21,29 pct, -0,69), CD&V (10,18 pct, -6,42) en sp.a (7,66 pct, -2,9).

Groen is ook de grote winnaar bij de Limburgers in het buitenland: +9,76 procentpunt tot 22,05 procent, terwijl Vlaams Belang 5,22 procentpunt wint tot 10,76 pct. Open Vld (18,17 pct, -2,08), N-VA (17,46 pct, - 6,88), CD&V (14,81 pct, -3,26) en sp.a (11,46 pct, -2,75) verliezen.