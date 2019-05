Samana Paal centrum zalft de zieken

Paal

Beringen - De gezamenlijke ziekenzalving van Samana Paal centrum was een ingetogen viering waarbij sterkte werd gewenst aan wie ouder en ziek is.

Pastoor Geert ging samen met pastoor Guido van Beringen voor in de viering waar koster Martin het gelegenheidskoor van kernleden Samana Paal centrum begeleidde. Het was een stille ingetogen viering. Tijdens de handoplegging werd er gebeden om de last van de ziekte, ouderdom, beproeving te helpen dragen. Vervolgens was er de zalving op het voorhoofd met de Heilige Olie om verlichting af te smeken van pijn en troost in het lijden te krijgen. Tijdens de zalving van de handen ontstoken de kernleden een kaars aan de paaskaars. Dit als symbool voor het feit dat de zieken steeds bij de kernleden en mensen die hun nabij zijn, terecht kunnen. Na deze mooie viering werd er samen met de familie nog nagepraat met een broodmaaltijd.