Krijgen we een nieuwe Zwarte Zondag?

Brussel - 28 jaar na Zwarte Zondag lijkt het erop dat het Vlaams Belang vandaag opnieuw voor een tsunami zorgt. De eerste resultaten wijzen op forse winst. N-VA levert het meeste in.

De eerste zeer voorlopige resultaten van de Kamerverkiezingen wijzen op een forse winst voor Vlaams Belang. Met 18,7 procent (voorlopige uitslagen geëxtrapoleerd) zou het VB de tweede grootste partij in het Vlaams Parlement worden. N-VA blijft de grootste maar levert 6,2 procentpunten in en zou terugvallen vaan goed 25 procent. CD&V blijft met 16,3 procent de derde partij, maar levert 4,2 procent in. ook liberalen en socialisten gaan erop achteruit. Een groene golf blijft vooralsnog uit. In de Kamer zien we gelijkaardige tendens.

Laurette Onkelinx, voorzitter van de Brusselse PS, is niet verrast door de hoge scores die het Vlaams Belang lijkt te halen in Vlaanderen. Zij legt de schuld bij de N-VA. Het discours van die partij lag in haar ogen de voorbije vijf jaar te dicht bij extreemrechts. “De mensen verkiezen het origineel boven de kopie. Als de N-VA, als sommige N-VA-leden zoals Theo Francken extreemrechtse uitspraken doen, dan keert de kiezer zich naar het origineel.”

In Wallonië zou de PS bij de regionale verkiezingen de grootste partij blijven, met 27,2 procent van de stemmen. Dat blijkt uit een exitpoll van de Brusselse universiteit ULB. De socialisten komen voor de liberalen van premier Charles Michel, gevolgd door Ecolo en het cdH. De MR zou volgens de eerste Waalse exitpolls 20 procent van de stemmen halen. Ecolo komt op 13,6 procent, cdH 12 procent. De PVDA zou op 10,5 procent van de Waalse stemmen kunnen rekenen. DéFI bevindt zich net op de kiesdrempel, met 5 procent.

In Brussel zou de PS volgens diezelfde exitpoll de meeste stemmen halen voor de Kamer. De Franstalige sociaaldemocraten eindigen volgens die peiling op 20,5 pct van de stemmen. Ecolo en MR strijden om de tweede plaats, met allebei 18 pct van de stemmen.