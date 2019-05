De Witte (PVDA) hoopt op tweede zetel in Limburg: “Regeringspartijen worden afgestraft”

PVDA zit volgens de eerste uitslagen in Limburg voorlopig boven de kiesdrempel. Kim De Witte, lijsttrekker voor het Vlaams parlement, hoopt op een tweede zetel in Limburg. “Ik denk dat de N-VA een pandoering gaat krijgen en de regeringspartijen afgestraft gaan worden”, zegt De Witte aan Belga.

PVDA ligt in de eerste uitslagen boven de kiesdrempel. “We gaan zien wat de realiteit is. Vaak zijn we overpeild, maar veel mensen zeiden dat we gelijk hebben. Die kiesdrempel is natuurlijk enorm hoog, dat is niet rechtvaardig in ons kiesstelsel”, reageert De Witte. “Wij gaan in ieder geval een feestje bouwen als we in Antwerpen doorbreken. Als het ook nog eens in Limburg lukt, zijn we superblij.”

De eerste uitslagen wijzen op een achteruitgang van N-VA. “Ik hoop het. Ik ben wel bang dat heel wat van die stemmen naar het Vlaams Belang gaan. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het zeer rechtse discours van de N-VA en de andere partijen de afgelopen vijf jaar. Extreemrechts gaat groeien en dat is natuurlijk heel erg”, stelt De Witte. “Ik hoop dat een deel daarvan naar ons komt, want de sociale demagogie van het Vlaams Belang gaat ook niks brengen voor de mensen.”

De partij kan wel tevreden terugblikken op de campagne. “We hebben meer dan 1.000 vrijwilligers kunnen inschakelen en zijn nu actief in 18 gemeenten (in Limburg, red.). Wij gaan sowieso keihard verder, want we hebben nood aan een authentieke, consequente linkse stem in Vlaanderen”, besluit De Witte.