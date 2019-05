Pinot grijpt macht op slotdag in Ronde van de Ain

De Fransman Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) heeft een dubbelslag geslagen in de derde en laatste etappe van de Ronde van de Ain (Fra/2.1). Met een solozege op de top van de Col du Grand Colombier greep hij ook de eindzege.

De aanloop van honderd kilometer naar de Grand Colombier werd gekleurd door een vroege vlucht van zes renners, met daarbij onder meer de Belg Xandro Meurisse. Dat hun maximumvoorsprong van drie minuten niet zou volstaan voor de dagzege, stond in de sterren geschreven: de slotklim was bijna achttien kilometer lang.

Op die Grand-Colombier gooide Pinot alles en iedereen uit het wiel, inclusief leider Alexandre Geniez, die hem zaterdag nog van de zege en de leiderstrui had gehouden in de tweede etappe. Aan de streep had Pinot 52 seconden voorsprong op zijn landgenoot Elie Gesbert en de Rus Aleksey Rybalkin.

In de eindstand bezetten de Zwitser Mathias Frank (tweede op 1:08) en de Est Rein Taaramae (derde op 1:25) plaatsen twee en drie. De 28-jarige Pinot, vorig jaar actief in de Giro, bereidt zich voor op de Ronde van Frankrijk. Eerder dit seizoen won hij ook al de slotetappe en het eindklassement van de Ronde van de Haut-Var. (belga)