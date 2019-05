Eerste resultaten zijn binnen: Filip Dewinter (Vlaams Belang) hoopt op een trend

De eerste voorlopige verkiezingsresultaten zijn binnen. In Heist-op-den-Berg is 7 procent van de stemmen geteld. Vlaams Belang haalt 21 procent van de stemmen. Dat is een stijging van ruim 14 procent. N-VA verliest 13 procent en haalt 26 procent van de stemmen.

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter reageert opgetogen bij VTM Nieuws. “Ik denk dat de trend gezet is: Vlaams Belang zal winnen, de vraag is alleen hoeveel. De toon is gezet en dat verbaast mij niet, gelet op de manier waarop er de laatste jaren geregeerd is.” Dewinter is niet verwonderd, al zijn het zeer voorlopige resultaten. “Men wil de burger een mening aanpraten, dat die van mening verandert, maar die gaat vooral van partij veranderen.”

Ook pleit Dewinter opnieuw voor een afschaffing van het cordon sanitaire en reikt hij opnieuw de hand naar Bart De Wever. “Laat ons mee besturen, doen we het niet goed? Dan zullen ze ons wel wegstemmen. De kiezer is ongenadig.”

Van Langenhove: “Hopelijk vanavond feestje”

De lijsttrekker van Vlaams Belang in Vlaams-Brabant, Dries Van Langenhove, zegt in een eerste reactie dat de “resultaten er zeer goed uitzien”. “Maar ze zijn nog zeer voorbarig.”

“Hopelijk kunnen we vanavond een feestje bouwen”, zegt Van Langenhove desalniettemin. “Ik denk dat de mensen het beu zijn dat alles boven hun hoofd wordt beslist in de Wetstraat, zonder rekening te houden met wat het volk wil. Dat wil minder massamigratie, een kleinere staatsschuld en dat er effectief iets wordt gedaan aan de onveiligheid en de onrechtvaardigheid bij Justitie”, aldus de lijsttrekker.

Overige partijen

Derde grootste partij is Open Vld, dat op 14,0 procent eindigt. De partij stijgt daarmee 3,8 procentpunten ten opzichte van de vorige verkiezing. Daarna volgen CD&V (11,0 procent), sp.a (10,7 procent), Groen (9,8 procent) en PVDA (6,4 procent).

Heist-op-den-Berg is traditioneel één van de gemeenten waar als eerste de resultaten binnenlopen.Dit is een zeer voorlopig cijfer.