Kiesbureau even ontruimd voor Dries Van Langenhove (Vlaams Belang)

Het kiesbureau waar Dries Van Langenhove stemde in Opwijk, werd tijdelijk ontruimd. De Vlaams Belanger had zoveel pers bij, dat de voorzitter niet wilde dat alle andere kiezers zomaar in beeld werden gebracht.

Dries Van Langenhove stemde zondagochtend in de sporthal van Opwijk, waar hij woont. Hij arriveerde er in strak maatpak en met zijn gele kousen met Vlaamse Leeuw op.

Omdat hij werd opgewacht door een legertje journalisten, besliste de voorzitter om het kieslokaal waar hij zijn stem moest uitbrengen even te ontruimen. De voorzitter wilde zo vermijden dat andere mensen in beeld werden gebracht op het moment dat de Vlaams Belang-politicus zijn stem uitbracht.

Van Langenhove was er gerust in, zei hij. “Ik denk dat we een sterk resultaat gaan neerzetten. Het vertrouwen is groot,” klonk het.