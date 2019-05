Patrick Dewael: “Regeren met extreemrechts of -links is geen optie voor mijn partij”

Tongeren - Patrick Dewael (Open Vld) wacht tot de kiezer zijn oordeel heeft geveld vooraleer hij wil bekijken welke coalities mogelijk zijn. Over regeren met extreemlinkse en -rechtse partijen is hij wel zeker. “Dat zijn geen opties voor ons.”

De Limburgse lijsttrekker van Open Vld voor de Kamer heeft er naar eigen zeggen een intense campagne opzitten. “We hebben goede reacties gekregen en ik heb er wel een goed gevoel aan over gehouden”, zegt hij.

“Mensen zijn bekommerd om de koopkracht en het goed draaien van de economie. Daar hebben we op ingezet in de vorige legislatuur. De jobs zijn gecreëerd en we moeten zorgen dat we die jobs kunnen invullen. Dus zorgen dat mensen ook effectief aan de slag gaan, de werkzaamheid van Nederland trachten te bereiken. Wij hebben 70 procent van mensen die werken, in Nederland is dat 80 procent. Als we dat bereiken is de begroting op orde.”

Patrick Dewael wil nog niet in zijn kaarten laten kijken vooraleer de uitslag bekend is, maar hij zegt wel dat hij het belangrijk vindt dat het beleid van de afgelopen jaren voort kan worden gezet. “Dus geen terugkeer op bepaalde maatregelen”, stelt Dewael. “Ik hoor dat sommige partijen, zoals bijvoorbeeld Ecolo, een werkweek van 32 uur willen met behoud van loon. Dan prijst Belgie zichzelf uit de markt en dan gaat dat jobs kosten. Dat soort van dingen willen we niet. Het is de inhoud die belangrijk is. Voor de rest heb ik geen veto’s of exclusieves. We zeggen wel duidelijk dat extreemrechts of extreemlinks voor ons geen opties zijn.”