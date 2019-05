Waarom staat er aan het ene kieslokaal een lange rij wachtenden en in het andere niet?

Twintig wachtenden aan stemlokaal 9, slechts drie aan lokaal 6. Hoe verloopt de verdeling van de stembureaus en worden er meer mensen naar bureaus gestuurd met een ervaren voorzitter of bijzitters bijvoorbeeld?

Nergens in Vlaanderen zijn er grote problemen geweest bij het stemmen. Hier en daar waren er wel wat vertragingen, zoals in Aarschot. “Hoe dit mogelijk was? De leverancier maakt pakketten klaar voor de verschillende stembureaus en blijkbaar ontbraken de datumstempels in de dozen van een aantal bureaus.”

Op veel andere plaatsen was het soms een kwartier tot een half uur aanschuiven in het ene lokaal en kon men in een andere stemlokalen direct zijn stem uitbrengen.

“Puur toeval. Een beetje zoals aan de kassa van het warenhuis. Er zijn erg drukke momenten en dan zijn er periodes waarop het plots minder druk is. Je moet daar een beetje geluk mee hebben”, zegt Koen Schuyten van de algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken.

“De verdeling van wie in welke kiesbureau zijn of haar stem moet uitbrengen, wordt gemaakt op basis van de kieslijsten. Afhankelijk van waar je woont, wordt bepaald in welk kiesbureau je moet gaan stemmen. En dan worden alle kiezers die op een bepaalde plaats moeten gaan stemmen, verdeeld over de stemlokalen zodat elk stemlokaal ongeveer 900 kiezers ontvangt. Dat kan bij het ene iets meer zijn dan bij het andere, maar er zitten zeker geen grote verschillen op”, zegt Koen Schuyten.

Het heeft dus allemaal te maken met een beetje geluk hebben wanneer je gaat.

En wat als ik om 16 uur nog in de rij sta?

In Antwerpen en Brussel staan zondagmiddag nog erg lange wachtrijen in sommige stembureaus. Wie om 16 uur, wanneer de laatste stembureaus dichtgaan, nog in de rij staat te wachten, zal niet naar huis worden gestuurd.

De politie Brussel-Hoofdstad-Elsene heeft zondagmiddag zelfs twee straten afgesloten omdat er te lange wachtrijen stonden aan stembureaus. Het gaat om de straten van het Roemeense consulaat en de ambassade van Turkije.

“Door een wachtrij voor het stembureau aan het Roemeense consulaat hebben we de Regentlaan tussen de Leuvenseweg en de Wetstraat afgesloten om de verkeersveiligheid te garanderen”, zegt politiewoordvoerster Ilse van de Keere.

Het verkeer werd ook nog afgesloten in de Montoyerstraat tussen de Nijverheidsstraat en de kleine ring. Daar is de ambassade van Turkije.