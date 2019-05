Zuhal Demir (N-VA): “Indruk dat ze achter onze rug al coalitie aan het vormen zijn”

In afwachting van de resultaten trokken de Limburgse lijsttrekkers nog even naar de studio van TVL voor een debat. Wij spraken Zuhal Demir (N-VA), Wouter Beke (CD&V), Patrick Dewael (Open Vld), Annick Ponthier (Vlaams Belang) en Kim De Witte (PVDA) na afloop.

Zuhal Demir (N-VA) heeft het gevoel dat het vandaag één tegen allen is. “Ik heb de indruk dat er achter onze rug al allerlei coalities aan het maken zijn”, zegt de Genkse lijsttrekker.

Patrick Dewael (Open Vld) wil geen voorspellingen doen over het resultaat. “Ik heb een goed gevoel overgehouden aan de campagne en ik hoop voor mijn partij op het beste.”

Spreken we Wouter Beke (CD&V) straks aan als premier Beke? “Jij mag altijd Wouter blijven zeggen”, lacht de CD&V-voorzitter. “Wij hebben absoluut geen campagne tegen iemand gehoord.”

Annick Ponthier (Vlaams Belang) is hoopvol dat haar partij opnieuw minstens 10 procent haalt. “Alles wat daarboven ligt, is een extra bonus.”

Bij Kim De Witte (PVDA) beginnen de zenuwen al te kriebelen. “We moeten een enorme stap zetten om een verkozene te halen. Dat is niet evident, maar we hebben er alles over gedaan.”

Lode Ceyssens (CD&V) wil nog niet reageren op de eerste resultaten. “Dat is allemaal nog veel te voorbarig.”

Chris Janssens (Vlaams Belang) ziet de resultaten optimistisch tegemoet. “Dat zorgt voor een goed gevoel als je die balkjes terug omhoog ziet gaan, maar we wachten rustig op de definitieve resultaten.”

Groen doet het goed in de eerste resultaten. “Het blijft afwachten”, zegt lijsttrekker Johan Danen. “We hopen op een tweede zetel.”

Hilde Vautmans (Open Vld): “Het thema waarover de regering is gevallen is migratie. De partij die op dat thema inhaakt, is de winnaar. Helaas, in dit geval het Vlaams Belang.”

Bekijk hier het volledige debat tussen de Limburgse lijsttrekkers.