Burgerplicht volbracht? Hou afgestempelde kiesbrief bij, niet zoals deze Lanakenaren

Lanaken - In een vuilnisbakje bij de uitgang van het stembureau aan ontmoetingscentrum Berenhof in Veldwezelt (Lanaken) heeft ruim een dozijn kiezers, na de stemplicht, de afgestempelde oproepingskaart argeloos weggeworpen.

Wellicht vanuit de gedachte: ik heb aan mijn plicht voldaan, dus de brief mag weg. Toch hou je deze best nog even bij. “Mocht er in het stemlokaal bijvoorbeeld een fout zijn gebeurd bij het aanvinken van je naam, kan je op die manier bewijzen dat je wel degelijk bent gaan stemmen”, vertelt Peter Grouwels van de Directie van de verkiezingen Binnenlandse Zaken aan onze redactie.

Je kiesbrief bijhouden kan je bij betwistingen dus een eventuele boete besparen. Wie niet gaat stemmen zonder geldige reden of wie geen volmacht geeft, riskeert in ons land immers een boete van 40 tot 80 euro. Wie verschillende verkiezingen na elkaar zondigt, betaalt al tussen de 80 en de 200 euro.