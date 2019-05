Het moet niet altijd serieus zijn. De zondagse wielertoeristen die vandaag ‘in tenue’ gingen stemmen, werden aan kiesbureau 87 in Londerzeel aangemaand om vijf euro te betalen aan de secretaris.

De voorzitter van het stembureau was duidelijk te vinden voor een grapje. Of er veel wielertoeristen uiteindelijk vijf euro moesten betalen is niet bekend.