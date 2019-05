Pampers verversen en grasmaaien: dit was de ochtend voor de Limburgse lijsttrekkers

Hasselt - Alle Limburgse lijsttrekkers hebben inmiddels al hun kiesplicht vervuld, maar hoe verliep de rest van hun voormiddag.

CD&V: “Grasmaaien en quality time”

Wouter Beke, grasmaaien om de tijd te doden. Foto: HBvL

CD&V-voorzitter en federale lijsttrekker Wouter Beke trok met het hele gezin en onder massale mediabelangstelling naar het stemhokje in Leopoldsburg. Daar nam hij uitgebreid de tijd om de bolletjes van alle kandidaten op zijn lijsten in te kleuren. “Dat doe ik altijd. Al die mensen hebben zich ingespannen en verdienen mijn steun. En nu is het bang afwachten.” Om die lange uren tot de uitslag te doden, trok de burgemeester van Leopoldsburg zijn grasmaaier maar in gang om het gazon af te rijden.

Lode Ceyssens (CD&V). Foto: HBvL

Zijn collega Lode Ceyssens - lijsttrekker voor het Vlaams Parlement - bracht zijn stem uit in het Heem in Meeuwen. Voor hij naar de tv-studio’s trekt, gaat hij eerst nog naar huis voor wat quality time met zijn familie.

N-VA: “Kaarsjes branden en pampers verversen”

Steven Vandeput (N-VA). Foto: DJ

De Hasseltse burgemeester en N-VA-lijsttrekker voor Vlaanderen Steven Vandeput hield het sober. Hij ging eerst stemmen met zijn hele gezin en passeerde vervolgens bij de bakker. “En dan ga ik me stilaan klaarhouden om naar Brussel te vertrekken.”

Zuhal Demir (N-VA). Foto: BB

Zuhal Demir die voor de N-VA de lijst trekt voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers had een andere invulling van haar kiesochtend. “De dagelijkse dingen zoals de pampers van mijn dochter verversen, dat hoort erbij. Ik ben ook een kaarsje gaan branden aan het graf van mijn moeder. Dat deed ze vroeger ook voor ons als wij examens of moeilijke momenten hadden. En daarna ga ik naar mijn vader die me enorm veel geholpen heeft tijdens de campagne. Hij is nog zenuwachtiger dan ik.”

Sp.a: “Wachten beslissing kiezer af”

Els Robeyns (sp.a) Foto: HBvL

De Wellense burgemeester Els Robeyns trekt de Vlaamse lijst voor de sp.a en was er als de kippen bij om vanochtend te gaan stemmen. Over de cumulregel van haar partij die stelt dat politici geen dubbele politieke mandaten kunnen hebben, zegt ze: “Er is een uitzondering voor burgemeesters van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. Dus laat er geen misverstand over bestaan, ik blijf ook burgmeester van Wellen als ik verkozen word.”

Meryame Kitir (sp.a). Foto: HBvL

Haar collega Meryame Kitir die op federaal niveau de lijst trekt, wil niet reageren op de minder gunstige peilingen voor haar partij. “Wij wachten gewoon af wat de kiezer vandaag zal beslissen.”

Groen: “Sollicitatiegesprek met alle Limburgers

Johan Danen (Groen). Foto: HBvL

Johan Danen, lijsttrekker van Groen voor de Vlaamse lijst, is vanochtend samen met zijn vrouw en zoontje gaan stemmen in Bilzen. Uiteraard met de fiets. En namiddag spoort hij richting Brussel voor het nationaal verkiezingsevenement van Groen. Maandag neemt hij een snipperdag om vanaf dinsdag opnieuw in verkiezingsmodus te gaan: over drie weken worden in Bilzen immers nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Barbara Creemers (Groen). Foto: HBvL

De federale lijsttrekster Barbara Creemers ging in As eveneens per fiets stemmen. “We maken er iedere keer een uitstapje van met de kinderen. Tot de laatste dag hebben we campagne gevoerd. Het voelt alsof ik een sollicitatiegesprek met alle Limburgers achter de rug heb.”

Open Vld: “Hopelijk een blauwe zondag”

Lydia Peeters (Open Vld). Foto: HBvL

Vlaams minister van Energie en lijsttrekster Lydia Peeters van Dilsen-Stokkem ging stemmen in een lichtblauw jasje en heeft er het volste vertrouwen in: “Het is een mooie dag vandaag met een stralend blauwe lucht. Ik hoop dan ook dat het een ‘blauwe zondag’ zal worden.”

Patrick Dewael (Open Vld). Foto: Dirk ROEFFLAER

Patrick Dewael bracht om halftien vanmorgen zijn stem uit in de Tongerse Freinetschool De Mijlpaal. “Ik sta hier met een goed gevoel ondanks de tegenvallende peilingen. Maar de enige echte peiling is vandaag.” Dewael stemde ook nog voor een vriend die in het buitenland verbleef en trekt vandaag nog naar Hasselt en Brussel. “Het zal nog een lange dag en nacht worden.”

Vlaams Belang: “Champagne we als we beter doen”

Annick Ponthier (Vlaams Belang). Foto: HBvL

De Bilzense Annick Ponthier die voor Vlaams Belang de federale lijst trekt, gelooft in een sterke winst van haar partij. “De ‘zwarte zondag’ zal een signaal zijn. Wij laten de politieke elite voelen dat de stem van de burger alsmaar harder klinkt.”

Chris Janssens (Vlaams Belang). Foto: HBvL

Lijsttrekker Chris Janssens voor Vlaanderen bracht zijn stem uit in C-Mine in Genk. “Ons resultaat was vijf jaar geleden niet goed., maar in oktober haalden we 13 procent in Limburg. Als we dat kunnen evenaren ben ik tevreden. Kunnen we dat verbeteren, dan drinken met een glas champagne.”

PVDA: “Flirten met de kiesdrempel”

Kim De Witte (PVDA). Foto: HBvL

De Limburgse lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, Kim De Witte, ging in de Hasseltse wijk Runkst stemmen met zijn vrouw en zoontje. “We hebben geflirt met de kiesdrempel in de peilingen, dus we zullen zien wat het wordt. Succes in Antwerpen zou ons al blij maken. Als het ook in Limburg lukt, dan is het dubbel feest.” Hij hoopt ook dat de federale lijsttrekster Ayse Yigit uit Houthalen-Helchteren het goed zal doen. “Ze heeft bij veel mensen sympathie gewonnen.”