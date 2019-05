Zuhal Demir (N-VA) wil verder met een centrumrechtse coalitie

Zuhal Demir wil verder met een centrumrechtse coalitie. Dat zei de N-VA-lijsttrekker voor de Kamer in Limburg zondag na het uitbrengen van haar stem. “De kiezer gaat zich moeten uitspreken vandaag en als de kaarten goed liggen, zou ik het werk verder willen zetten”, zo zei ze in de Limburghal in Genk.