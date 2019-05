Nawal Farih (CD&V) doorbreekt vast ritueel op verkiezingsdag: “Hopelijk geen ongeluk”

Genk - Hoewel Nawal Farih (CD&V) zich met haar tweede plek op de kamerlijst eigenlijk al nieuwbakken volksvertegenwoordiger mag noemen is het ook voor haar een stresserende dag.

“Campagne voeren is een ploegsport, dus ik hoop op een schitterend resultaat voor alle kandidaten.” Spannend is ook dat ze vandaag voor het eerst een vast ritueel verbreekt. “Normaal ga ik het stemhokje pas binnen als alle mensen vertrokken zijn, om die laatste stempel te drukken... Maar omdat ik vandaag op tijd in Brussel word verwacht moet ik eerder stemmen. Hopelijk brengt dat geen ongeluk.” Wim Dries (CD&V, Genk) is alvast erg optimistisch. “Hier staat een héél grote fan van Nawal,” glundert de burgemeester.