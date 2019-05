Leopoldsburg - Wouter Beke verwent de journalisten die hem volgen op verkiezingsdag.

VTM-journaliste Bo Van Spilbeeck en haar VRT-collega Linda De Win moesten tijdens de lunch niet voor de woning van Beke wachten, maar werden uitgenodigd voor broodjes en taart. “Zo zijn wij Limburgers”, aldus Beke. Of Beke een huisman is, wilde De Win weten. “Hij kan goed koken, maar hij doet het alleen in de vakanties, als hij tijd heeft”, zegt Bekes vrouw Leen.