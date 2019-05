Politie volgt Zuhal Demir (N-VA) richting stembureau

Genk - Rond twaalf uur is Zuhal Demir haar stem gaan uitbrengen in het stembureau aan de Limburghal in Genk, in een mintgroene jumpsuit van Wright. “Belgische mode, van een winkeltje in Genk”, zegt de lijsttrekker van N-VA voor de Kamer.

Pers en politie staan haar op te wachten wanneer ze samen met dochtertje Rozanne (1) en haar vriend Michaël te voet richting het stembureau trekt. “Ze komen kijken of er geen Grijze Wolven in de buurt zijn denk ik”, reageert de politica als de politie haar onderweg al voor de vierde keer passeert. Niet onterecht zo blijkt, want de voorzitter van de Grijze Wolven wandelt voorbij wanneer Demir aan de Limburghal aankomt.

“You, you, you, only you!”, zegt een kiezer die haar tegemoet loopt. “Lang moeten wachten, maar dat hebben we ervoor over. We hebben op de goei gestemd.”

Ze loopt ook burgemeester Wim Dries (CD&V) tegen het lijf. “Ze is al in slaap gevallen”, lacht hij terwijl hij naar Rozanne kijkt, die onder een felblauw golfje in de koets een dutje doet. Dries: “De kleur van die sjaal...” Zuhal reageert snel: “Voetbal hé.”

Na het stemmen gaat ze nog even op babybezoek bij haar broer, die pas papa geworden is. “Anders ging hij niet op mij stemmen”, lacht ze.