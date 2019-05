Joy Donné (N-VA) staat voor eerste keer op een lijst: “Uit mijn comfortzone”

Hasselt - Hasselaar Joy Donné, die met zijn zoontje Leo (8) kwam stemmen in Stevoort, staat voor het eerst op een politieke lijst en is 1e opvolger op de lijst van N-VA voor de Kamer.

“Ik heb altijd achter de schermen gewerkt in de politiek en treedt nu dus uit mijn comfortzone. Ik hoop op een goed resultaat, maar hoeveel stemmen dat gaan zijn weet ik echt niet”, zegt Donné, die sinds 2016 kabinetschef was van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “Voor N-VA hoop ik landelijk op een score van minstens 28 procent. Dat is nodig om Vlaams en vooral federaal aan zet te zijn.”