Sportieve verkiezingsdag voor Bart De Wever en John Crombez

Een spannende dag voor de voorzitters van N-VA en sp.a. Dat houdt de heren zondagochtend niet tegen om een even te gaan lopen: “Even weg van alles.”

Deze verkiezingszondag verloopt volgens hetzelfde stramien als de vorige bij Bart De Wever. Voor hij zijn stem uitbrengt, is hij gaan joggen. Hij liep 9 kilometer in 50 minuten, stelde onze reporter vast. “Ik moet lopen omdat mijn lichaam de neiging heeft om te verdubbelen”, zei de N-VA-voorzitter.

John Crombez strekt de beentjes

Sp.a-voorzitter John Crombez neemt ook nog even de tijd om te joggen op de dijk van Mariakerke, bij Oostende. De cameraploegen zijn daarbij nooit ver weg. “Even weg van alles. Al is dat relatief. Ik ben vijf keer tegengehouden en heb veertig, vijftig sms’en gekregen. Het was ook zwaar: de hele tijd tegenwind op de dijk. Nu komen de ellendigste uren eraan. Wachten, wachten, wachten. Straks komen enkele partijleden lunchen om de tijd sneller te doen passeren.”