Maasmechelen -

Op de E314 gebeurde zondag in de richting van Boorsem een spectaculair ongeval. Een bestuurder verloor 3 kilometer voor de afrit van Maasmechelen de controle over het stuur. De auto katapulteerde de lucht in en ging over de kop. Daarbij vlogen de brokstukken in het rond. Onder meer het motorblok vloog meters ver weg. Als bij wonder bleven de twee inzittenden ongedeerd. Er kwam wel een ziekenwagen ter plaatse voor de zekerheid, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.