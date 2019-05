Vijf mensen naar ziekenhuis na keukenbrand

Houthalen-Helchteren -

Vijf mensen moesten zondagochtend naar het ziekenhuis omdat ze ve rook hadden binnengekregen bij een brand in hun huis. De familie uit de Bremstraat in de Houthalense wijk Meulenberg moest afrekenen met een kleine keukenbrand. Die werd rond 4.15 uur opgemerkt. De oorzaak lag bij een batterij van een gsm of spelconsole die werd opgeladen. Door een defect kwam het tot een kortsluiting waarbij vuur uitbrak. Hoewel de brandschade beperkt bleef, werden de vijf mensen in het huis wel bevangen door de vrijgekomen rook. Nadat de hulpdiensten hen ter plaatse al zuurstof hadden toegediend brachten de ambulanciers hen over naar het ziekenhuis voor verdere controle. Het huis is nog bewoonbaar.