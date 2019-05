Maasmechelen -

Een huis op de Bosweg in Maasmechelen is tijdelijk onbewoonbaar door een brand. Het vuur ontstond zondag rond 7.30 uur in een van de slaapkamers van de woning. De brandweer was snel ter plaatse en de aanwezige bewoonster bleef ongedeerd, maar door rook- en roetschade kan het gezin er voorlopig niet blijven wonen.