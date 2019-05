Meryame Kitir (sp.a) stemt in Genk: “Spannende dag”

Genk - In het stembureau in de brandweerkazerne van Genk heeft Meryame Kitir, lijsttrekker van sp.a Limburg voor de Kamer, om 10.15 uur haar stem uitgebracht. “Het is vooral een spannende dag vandaag”, zegt de politica die toegeeft dat ze wel wat zenuwachtig is.

Kitir straalt in een opvallende fuchsia jurk. “We hebben heel wat goede reacties gekregen tijdens de campagne, mensen willen terug zekerheid.”

Voor de socialisten in Limburg proberen twee gedreven vrouwen de partij boven water te houden. Kitir op federaal niveau en Els Robeyns uit Wellen op de Vlaamse lijst. De peilingen voorspellen verlies, in het ergste geval dat de sp.a onder de 10 procent duikelt. In Limburg zijn de socialisten hoopvol. “Ik ga mij daar niet over laten opjagen. Ik ga vooral wachten wat de uitslag van de kiezer is”, zegt Kitir. De Limburgse socialisten geloven in het behoud van vijf zetels, drie in het Vlaams parlement en twee in de Kamer.