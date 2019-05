Belangrijkste doel voor Kim De Witte (PVDA)? “Kiesdrempel halen”

Hasselt - Kim De Witte, lijsttrekker van PVDA voor het Vlaams Parlement, ging vanochtend met zijn vrouw en zoontje stemmen in Runkst.

Voor hem is de kiesdrempel halen het belangrijkste doel. “We hebben geflirt met die kiesdrempel in de peilingen, dus we zullen zien wat het resultaat blijkt. Succes in Antwerpen zou ons al blij maken, maar als het ook in Limburg zou lukken, wordt het een dubbel feest.”

De Witte hoopt dat ook Ayse Yigit, de lijsttrekker voor de federale lijst, het goed zal doen. “Ze heeft ook veel sympathie gewonnen bij heel wat mensen. We zijn geschrokken dat zo’n 1.000 medewerkers ons geholpen hebben tijdens de campagne. We waren ook heel zichtbaar. Van Hamont tot Herstappe, van Tessenderlo tot Maasmechelen hingen onze borden. We zijn actief geweest in 18 gemeenten. Op zich is dat al een overwinning.”