Enkele Oudsbergenaren ontvingen Franse oproepingsbrief

Opglabbeek - In Oudsbergen werden enkele stemgerechtigden opgeroepen met een brief in het Frans.

De dienst burgerzaken is op de hoogte en heeft enkele meldingen van inwoners gekregen uit Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode. “De oproepingsbrieven worden aangeleverd vanuit de federale overheid en gaan dan de post op. Het is moeilijk te controleren of alle oproepingsbrieven voorzien zijn van onderrichtingen in het nederlands”, luidt de uitleg.

Wie zo’n oproepingsbrief ontving kan stemmen zonder problemen. De dienst burgerzaken verleent bijstand moesten er onduidelijkheden zijn.