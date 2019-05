De Wever heeft spijt van “prulpartij”-uitspraak over Groen

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft er spijt van dat hij Groen in de pers een “prulpartij” heeft genoemd. Dat heeft hij zondagochtend gezegd, voor hij 9 kilometer ging lopen. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vindt dat praat na de vaak. “Spijt komt altijd te laat.”

Nu de campagne afgelopen is, keek Bart De Wever zondagochtend bij VTM Nieuws al een eerste keer terug op de laatste dagen, die wat bitser verliepen. De Wever had Groen in de pers bijvoorbeeld een “prulpartij” genoemd. “Je moet veel incasseren in een campagne, en het is mijn natuur om af en toe ook uit te delen. Prulpartij, zoiets moet je niet zeggen”, aldus de N-VA-voorzitter. “Je zegt dat in the heat of the moment. Je hebt er altijd spijt van.”

Hij ging zaterdagavond in een debat ook in de clinch met Tom Van Grieken, die hij een “paljas” noemde. Dat De Wever nu excuses aanbiedt voor bepaalde uitspraken, vindt Van Grieken praat na de vaak. “Excuses? Spijt komt altijd te laat”, zei hij aan het stembureau in Schoten. “Ik heb De Wever altijd een zeer intelligente man gevonden, veel respect voor, maar hij heeft grove uitspraken gedaan en niet alleen over ons. Ook over Groen. Jammer.”