Johan Danen (Groen) gaat stemmen: “Groene golf zal dit keer ook Limburg bereiken”

Bilzen - Bilzenaar Johan Danen, lijsttrekker van Groen voor de Vlaamse lijst, is vanochtend samen met zijn vrouw Cindy en zoon Bavo met de fiets komen stemmen. “Het zonnetje schijnt hier in Bilzen en ik heb een heel goed gevoel overgehouden aan deze campagne”, vertelt een enthousiaste Danen, die ervan overtuigd is dat de groene golf dit keer ook Limburg zal bereiken. “We hebben er in ieder geval keihard voor gewerkt.”

Namiddag springt het Limburgse boegbeeld van Groen op de trein richting Brussel, waar de partij in de Magdalenazaal een heus verkiezingsevent op poten heeft gezet. “Maar vanavond keer ik sowieso terug naar Limburg om onze partijgenoten in café De Egel in Hasselt toe te spreken en te klinken op een hopelijk erg mooie uitslag.”

Voor de Bilzense politicus betekent het einde van deze lange campagne meteen ook de start van een nieuwe. Over drie weken worden in het Demerstadje immers nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden. “Maandag neem ik een dagje verlof, maar vanaf dinsdag zit ik weer in verkiezingsmodus.”