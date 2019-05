Wat als… Els Robeyns verkozen wordt? Blijft ze burgemeester van Wellen?

Wellen - In Wellen is het uitkijken naar het resultaat van burgemeester Els Robeyns (sp.a). Wat gebeurt er als ze verkozen wordt, blijft ze dan burgemeester?

De burgemeester was al vroeg op pad om haar stem uit te brengen. Ze neemt ook even de tijd om ons uit te leggen of ze op post blijft in Wellen als ze verkozen wordt. Hoe zit het met de cumulregel binnen haar partij?

Robeyns blikt moe maar tevreden terug op de gevoerde campagne. “Wij hebben onze thema’s van zorg en ook zekerheid voor de mensen op de kaart gezet. Nu is het aan de kiezer.”

Verder verloopt de stembusgang vlot en rustig in de gemeente.