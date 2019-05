Hasselt - Steven Vandeput (N-VA) heeft net gestemd in Hasselt, vergezeld van het hele gezin.

“En dan naar de bakker, want we hebben nog niet ontbeten. Daarna ga ik nog een stem met volmacht uitbrengen. En me dan stilaan klaar maken om naar Brussel te vertrekken. Ik heb er vertrouwen in dat de mensen slim zullen stemmen en het beleid dat gevoerd is graag doorgetrokken willen zien. En als het mooi weer is, stemmen de mensen altijd vrolijker en juister.”